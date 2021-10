Tre chilometri di coda in A12, tra Rapallo e Chiavari, per un incidente



La situazione sulle autostrade alle 8:00

A26: Coda di 6 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori

A10: coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

A12: coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori; coda di 3 km tra Chiavari e Rapallo per incidente.

