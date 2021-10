Auto ribaltata in A12, l’intervento dei Vigili del fuoco

Uscito autonomamente dall’abitacolo è stato trasportato all’ospedale per accertamenti

Alle prime ore di questa mattina i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti sulla A12, fra Chiavari e Rapallo, per un incidente stradale. Il conducente di una vettura ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa sul tetto della macchina. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e collaborato per la rimozione della vettura. Il transito in autostrada è stata più volte interrotto per consentire gli interventi.

