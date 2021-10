Ruota panoramica: presentata domanda per Brignole, ma esito e tempi ancora incerti

Molte le domande di Pietro Salemi in un’interrogazione in Consiglio comunale. L’assessore Bordilli, però, risponde a una sola. Il consigliere di Italia Viva: «Restano le perplessità sul perché sia stata smontata non sapendo ancora dove trasferirla. Quali sono stati i proventi della Società Porto Antico in questi anni?»

In consiglio comunale il consigliere di Italia Viva Pietro Salemi ha presentato un’interpellanza a proposito dello smontaggio della ruota panoramica «Che era diventata un po’ l’insegna del Porto Antico – ha detto – perché la si vedeva da qualunque parte, anche arrivando dal mare».

«Anche gli operatori economici della zona ne sentiranno la mancanza perché era motivo di richiamo – ha continuato Salemi -. Rimane la perplessità del perché sia stata smontata senza sapere ancora dove metterla. Sulla nuova collocazione, chi decide? E dove andrà la ruota? Quali sono stati i proventi per la Porto Antico Spa in questi anni?».

Il consigliere Salemi ha lanciato quella che ha definito «una proposta provocatoria»: portare la ruota nella fascia di rispetto di Pra’.

«Quelle al Porto Antico – ha detto l’assessore al Porto Antico, al Commercio, ai Grandi Eventi, alle Vallate e al Centro Storico Paola Bordilli – erano postazioni temporanee, Non è stata collocata in un solo posto, ma anche nella zona verso mare. Confermo che è giunta richiesta al Comune di posizionarla in una singola porzione dei giardini di Brignole. Sono state attivate le richieste a tutte le direzioni comunali interessate e gli uffici stanno attendendo i pareri tecnici per esprimere il parere». Non si ha, quindi, la certezza che sia approvata la collocazione della Ruota in quella posizione e, ovviamente, nemmeno dei tempi.

Salemi ha sottolineato in aula che l’assessore Bordilli ha risposto solo a una parte degli interrogativi posti attraverso l’interrogazione a risposta immediata che ha presentato e discusso in Consiglio Comunale. «Non chiaro ad esempio – ha terminato -, quali siano stati i proventi della collocazione al Porto Antico».

