Alla guida ubriachi, i carabinieri ritirano 3 patenti ad automobilisti tra i 25 e i 40 anni

Venti gli autoveicoli controllati, quasi un settimo dei guidatori è risultato in stato di ebbrezza

In nottata, equipaggi del Nucleo Radiomobile di Genova effettuato un controllo delle strade genovesi. Sono state identificate circa 50 persone e controllati oltre 20 autoveicoli. Nel corso dell’attività, 3 automobilisti genovesi, di età compresa tra i 25 e 40 anni, sono risultati positivi al test con l’etilometro, rilevando un tasso alcolemico nettamente superiore a quello consentito. Venivano quindi denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...