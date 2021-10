Cucciolo di pitone in via Cornigliano. Trovato dai militi della Croce Bianca

I militi hanno chiamato i Carabinieri. Interverranno i Forestali per recuperare l’animale e scoprire perché è finito sulla strada

È successo questa mattina in via Romolo Gessi, a pochi metri su via Cornigliano. È stato visto da un passante che lo ha segnalato ai militi della vicina sede della Croce Bianca. Sarebbe un animale giovane. È infatti lungo 50-60 centimetri.

I militi lo hanno prelevato, messo in una scatola bucata e chiamato i Carabinieri che se ne occuperanno.

Il pitone è un grosso serpente non velenoso della famiglia Pythonidae, diffusa in Africa, Asia e Oceania tra i cui membri figurano alcuni dei serpenti più grandi del mondo.

