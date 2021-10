Genova Est, finiti i lavori per la frana che ieri ha messo in ginocchio il traffico di mezza città

Rimosso il senso unico alternato che ieri ha rallentato l’accesso e il deflusso dall’autostrada A12. I disagi si erano allargati a raggiera alla Valbisagno, quindi alla circonvallazione a monte e alla Foce, causando disagi per tutta la giornata. Sulle autostrade attorno a genova code tra 2 e 3 km

La Situazione alle 8:30

In A7 code tra Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione nord. Coda in uscita a Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

In A10 coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

In A12 coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

In A26 coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone e 3 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone, in entrambi i casi per lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...