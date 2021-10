La Liguria finisce sulla Cnn come capitale europea della pioggia

Anche il famosissimo media statunitense seguito in tutto il mondo parla della nostra regione, ma non esattamente per quello che ci piacerebbe. Il meteorologo Pedram Javaheri illustra, infatti il poco invidiabile record europeo di piogge sulle 12 ore su Rossiglione

«Le forti piogge nel nord-ovest dell’Italia lunedì hanno battuto il record di pioggia per l’Italia e per tutta l’Europa» spiega Javaheri nel video che si può vedere anche sulla pagina Facebook della rete americana. Il meteorologo parla della quantità di fulmini che si sono abbattuti durante l’allerta meteo dei giorni scorsi, del record europeo di piogge su Rossiglione sulle 12 ore (742), del nuovo record italiano sulle 6 ore di Cairo Montenotte (495 mm) dello “storico” record di Vicomorasso in una sola ora (180 mm).

Certo, sulla Cnn ci farebbe più piacere comparire come luogo turistico d’eccellenza che come capitale europea e nazionale della pioggia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...