Code non solo in città, ma in tutte le autostrade attorno a Genova

Da 2 a 4 chilometri in A7, A10, A12, A26. Senso unico alternato al casello di Genova Est per uno smottamento: continua anche il caos sulle strade urbane

A7: coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori; coda di 4 km tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A12 Genova-Livorno.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova; Coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona; Traffico Rallentato tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona; coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26; coda di 3 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A26

A12: coda di 4 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per senso unico alternato; coda in uscita a Genova est in entrambe le direzioni per senso unico alternato; coda in entrata a Genova est per lavori. Veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Svincolo Rapallo e Svincolo Chiavari in direzione Livorno.

A26: coda di 2 km tra Masone e Ovada per lavori; coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone. Veicolo fermo o in avaria nel tratto compreso tra Svincolo Ovada e Svincolo Masone in direzione Genova.

