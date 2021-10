Maxi ingorgo da Manin a tutta la Valbisagno per smottamento allo svincolo di Genova Est

In Valbisagno la coda arriva fino a Via San Felice. Secondo Aspi c’è «Coda in uscita a Genova est per veicolo in avaria», per la Polizia locale la ragione è «un cantiere in ambito autostradale». Mezza Genova è paralizzata nel traffico. La causa è uno smottamento subito dopo ingresso casello Genova Est con restringimento di carreggiata e cantiere in atto. Pesanti rallentamenti. Al momento nessuna notizia circa tempi ripristino

Un lettore ci informa di aver impiegato un’ora e mezza da Marassi all’Aeroporto.

Lunga coda anche in autostrada. Coda di 4 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est e, ovviamente, in ingresso e in uscita dal casello. Sul sito Aspi, a lungo si è letto di un veicolo in panne, cioè un evento facilmente removibile, che si poteva risolvere in qualche manciata di minuti. Sotto: lo screen

Solo molto dopo l’inizio dell’ingorgo l’informazione è stata corretta. Si parla genericamente di “lavori”. I lavori per la messa in sicurezza di un smottamento e per lo sgombero della carreggiata. Per lo smottamento, è stato istituito il senso alternato nell’ultima galleria prima dell’uscita. I rallentamenti sono, quindi, in entrambe le direzioni.

