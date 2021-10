Code e app cashback di Aspi, Botta: «Tenetevi i vostri spiccioli Genova vuole essere risarcita»

Il direttore di Spediporto in coda come moltissimi altri genovesi in autostrada. Anche la città paralizzata dal traffico

«Benvenuti a Genova, 45 minuti per arrivare in prossimità del casello di Genova Ovest (direzione Milano) dal centro città – scrive Botta su Facebook -. Una pazzia! Ma ho compreso le ragioni della nuova App di autostrade per il cashback, gli automobilisti avranno modo di passare il tempo in coda consultando e smanettando sulla App di autostrade che, a questo punto, potrebbe offrire incluso nel servizio anche serie TV e documentari da seguire comodamente dal sedile della propria auto. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Ora mi metto comodo visto che minimo minimo passerò 3 ore in coda. Tenetevi i vostri spiccioli. Genova vuole essere risarcita, altro che elemosine».

Mi piace: Mi piace Caricamento...