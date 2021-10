Facebook, Instagram e Whatsapp in down

Gli utenti si sfogano su Twitter. Ovunque compare la scritta “We’re sorry. Something went wrong. Please try again.” Succede in tutto il mondo, ma per la Liguria è un giorno particolare, il giorno dell’allerta rosso, in cui le persone cercano informazioni sul proprio territorio anche nei gruppi di zona e sulle pagine di Arpal, dei vari metereologi, della Regione e dei vari Comuni notizie sul maltempo.

Anche l’account Whatsapp di molti utenti è senza linea.

La diretta di GoodmorningGenova, anche sulla pagina Facebook di GenovaQuotidiana, con Giovanni Giaccone in Valle Stura, Donatella Alfonso in studio e Monica Di Carlo in Collegamento è stata interrotta.

