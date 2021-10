Una frana minaccia la A10: scambio di carreggiata in atto

Sono in corso le operazioni la riapertura dell’autostrada A26 Voltri-Gravellona tra Masone e Ovada anche lì verrà istituito uno scambio di carreggiata

In A10, all’altezza di Cogoleto, una frana minaccia la carreggiata. È stato attivato uno scambio di carreggiata sull’autostrada in questo momento è ancora chiusa in direzione nord.

Riaperta invece l’autostrada A6, che era stata chiusa in mattinata tra Ceva e il bivio A6/A10 in direzione sud.

Una frana anche sulla SP 41 tra Rossiglione e Tiglieto, che è chiusa. Lo comunica la direzione Territorio e Mobilità della Città metropolitana.

