Lo ha annunciato il Sindaco nel corso della conferenza stampa nella sede della Regione. «Mi sento di consigliare ai cittadini genovesi, di stare in casa e non circolare in città in modo da non incorrere in una eventuale bomba d’acqua. Non è un obbligo, ma lo consiglio vivamente»

Eventuali chiusure, ha detto il sindaco Marco Bucci, saranno segnalate attraverso i consueti canali (sms, pagine social del Comune) e saranno limitate ad eventuali territori che avranno subito danni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...