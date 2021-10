Maltempo e lavori: ancora chiusa la A26 per smottamento, 9 km di coda in A7 per lavori

Coda di 9 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Busalla per lavori. A26: traffico Bloccato tra Masone e Ovada per uno smottamento. Tratto Chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lo smottamento.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona ed Ovada in direzione di Gravellona Toce, a causa di uno smottamento, dovuto alle forti precipitazioni che stanno interessando la zona nelle ultime ore, che si è verificato al km 22 in prossimità della galleria Broglio. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 4 km di coda. Sempre a causa delle precipitazioni, la SS456 del Turchino è stata chiusa in via precauzionale. Pertanto, agli utenti provenienti da Genova/Livorno e diretti a Milano, si consiglia di percorrere l’autostrada A7 Serravalle-Genova. A coloro che provengono da Savona e sono diretti a Milano e Torino, invece, si consiglia di percorrere l’autostrada A6 Torino-Savona. Sul luogo dell’evento sono presenti la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

