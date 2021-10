Toti e Giampedrone, ancora appello al voto prima che scattino le allerte

Ulteriore “consiglio”, in accordo con le Prefetture di tutte le province liguri, per i 141.708 elettori liguri dei comuni interessati

«Considerate le avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre, in accordo con le Prefetture di Genova, Spezia, Savona e Imperia, rinnoviamo l’invito ai 141.708 cittadini liguri residenti nei Comuni chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni, a preferire la giornata di oggi per recarsi alle urne. Nella giornata di domani infatti la Liguria sarà attraversata da una perturbazione di maltempo che prevede un quadro di criticità, con uno stato di allerta che dal primo pomeriggio sarà arancione nelle zone A, C, E e rossa nelle zone B e D. Raccomandiamo comunque la massima prudenza a tutti i cittadini liguri». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone in merito alle elezioni amministrative in programma oggi e domani in 52 Comuni della Liguria.

