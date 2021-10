Albero si abbatte su giochi per bimbi a Oregina. I residenti: «Strage sfiorata»

È successo stamattina, durante la fase più acuta del maltempo. Le immagini mostrano il tronco a brevissima distanza da uno scivolo. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno nell’area verde. I cittadini: «Avevamo chiesto più volte al Comune di occuparsi della manutenzione del boschetto pubblico, ma nessuno è mai intervenuto»

Cosa sarebbe successo se l’albero fosse venuto giù in un momento di pausa del maltempo, magari con qualche bambino nei pressi dei giochi? «È stata sfiorata la tragedia – dicono i residenti del condominio di via Bassano nel cui giardino l’albero è piombato -. Fortunatamente al momento non vi erano persone presenti. L’albero fa parte un piccolo bosco in passo Salvatore Marozzelli».

Gli inquilini spiegano che sia loro sia l’amministrazione del condominio avevano «più volte sollecitato il Comune perché venisse fatta la manutenzione necessaria».

«Più volte abbiamo chiesto l’intervento comunale per il taglio o la potatura degli alberi, ma non è mai stato fatto nulla».

Oggi sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...