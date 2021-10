Le copiose piogge delle prime ore del mattino hanno allagato il sottopasso di Brin, piazza Montano, via Degola e via Milano. Ne dà notizia la Polizia locale attraverso il canale Telegram GenovaAlert.

Chiuque si metta in strada in auto o a piedi faccia estrema attenzione anche se per la giornata di oggi, per adesso, non sono stati emanati allerta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...