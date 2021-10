Cominciati i temporali, in meno di 7 ore caduti fino a 158 mm di pioggia su Genova

Le mappe in tempo reale dell’associazione ligure di meteorologia Limet mostrano che dalla mezzanotte alle 6:50 di questa mattina le piogge si siano concentrate sulla città di Genova con un massimo 164mm sulle riparazioni navali, 158mm a Castelletto, 157 a Oregina

Il bollettino di vigilanza – diventa avviso meteo in presenza di fenomeni intensi – emanato ieri da Arpal, indica dalle prime ore di questa notte locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più insistenti sul centro della regione. Poi la situazione é destinata a peggiorare, con un andamento i cui effetti al suolo verranno valutati anche attraverso i modelli ad alta risoluzione, che ieri non vedevano ancora la giornata di lunedì. Tuttavia, proprio per lunedì 4, é stata indicata una preallerta su B (centro della Regione, Genova) e C (levante della Liguria).

