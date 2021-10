Meteo Limet: temporali stazionari. Il peggio dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì

Situazione: Un vasto sistema depressionario si accinge ad abbordare l’ovest europeo: recherà una fase di severo maltempo sul nord-Italia, specie sulla nostra regione.

Tra oggi e lunedì lunga fase pre-frontale caratterizzata da rovesci e temporali anche a carattere stazionario su localizzate aree della regione.

Tra lunedì sera e le prime ore di martedì atteso il transito del fronte perturbato, con copiose piogge e forti temporali su tutta la regione. Possibili locali criticità di tipo idrologico.

Lo dice Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: domenica 3 ottobre 2021

Avvisi: Rovesci stazionari e qualche colpo di tuono sono attesi sul settore centro-occidentale, dove le cumulate pluviometriche potranno essere rilevanti o molto rilevanti.

Si raccomanda attenzione per possibili frane e allagamenti.

Cielo e Fenomeni: Giornata instabile e localmente perturbata sulla Liguria: fin dalle prime ore del mattino attesi rovesci intensi, accompagnati da qualche colpo di tuono, a carattere stazionario sul settore centro-occidentale (savonese orientale e genovese) dove le cumulate pluviometriche potranno risultare rilevanti o molto rilevanti. Dal pomeriggio rovesci intensi probabili anche sul medio-levante regionale (Golfo-Paradiso, Tigullio e relativo entroterra).

In serata ancora riovesci localizzati, più insistenti sul settore centro-occidentale.

Tempo migliore e in prevalenza asciutto sull’estremo ponente.



Venti: Moderati/tesi da est/sud-est sul medio-levante, deboli da nord sul centro-ponente.

Mari: Generalmente tra poco mossi e mossi. Moto ondoso in aumento in serata.

Temperature: In aumento nei valori minimi, stazionarie o in diminuzione in quelli massimi, specie sotto precipitazioni.

Costa: min +16/20°C, max +17/24°C

Interno: min +10/16°C, max +13/20°C

Avvisi: Temporali forti, particolarmente insistenti sul settore centro-occidentale. Attese cumulate molto rilevanti. Possibili locali criticità di carattere idrologico.

Mari molto mossi, fino agitati al largo per onda lunga da sud-est, con picco d’onda superiore a 4 metri.



Cielo e Fenomeni: Giornata perturbata sul settore centro-occidentale con temporali di tipo stazionario. Dalla sera piogge e temporali diffusi avanzeranno da ponente per estendersi al resto della regione nella notte successiva. Possibili locali criticità di carattere idrologico sul settore centro-occidentale.

Venti: Venti tesi/forti da sud-est sul centro-levante. Deboli da nord sul medio-ponente.

Mari: Molto mossi, fino agitati al largo per onda lunga da sud-est. Atteso picco d’onda superiore a 4 metri.

Temperature: In aumento nei valori minimi, stazionarie in quelli massimi.

Tendenza per: martedì 5 ottobre 2021

Avvisi: Tra la notte e il mattino, temporali di forte intensità sul centro-levante.

Possibili locali criticità di carattere idrologico.

Venti tesi/forti da sud-ovest. Mari molto mossi od agitati.

Cielo e Fenomeni: Tra la notte e il mattino temporali di forte intensità sul centro-levante. Possibili localizzate situazioni di stress idrologico. Tempo in lento miglioramento dalla seconda parte del giorno, specie a ponente. Venti tesi-forti da sud-ovest. Mari molto mossi od agitati. Temperature in generale calo.

PREVISIONE ANCORA INCERTA, CHE NECESSITA DI CONFERME. SI RACCOMANDA DI SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Mi piace: Mi piace Caricamento...