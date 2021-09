Circolava libero per il centro storico, era ricercato. I CC della Maddalena lo portano a Marassi

I militari dell’Arma hanno notato che l’uomo camminava per la città vecchia con fare sospetto e lo hanno fermato. Avevano visto giusto: era ricercato per scontare 6 mesi di carcere

Il fiuto dei carabinieri della Stazione Maddalena ha portato all’arresto di un ricercato. Il ragazzo, un 20enne nato in Algeria, è stato fermato. Era senza documenti e i militari lo hanno sottoposto a controlli di polizia più approfonditi grazie ai quali hanno scoperto che a suo carico pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano perché è stato ritenuto responsabile di resistenza e lesioni. È stato arrestato e portato in carcere a Marassi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...