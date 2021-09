Truffa online 5mila euro, denunciato dai Carabinieri

A denunciare il fatto ai militari dell’Arma è stata la vittima, una cinquantenne

I Carabinieri della Stazione di Chiavari hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa un 50 enne commerciante, abitante nell’Alessandrino.

Dalle indagini sulla vicenda, avviate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima, un 50enne della zona, è emerso che il pregiudicato, mediante raggiri e artifizi vari, riusciva a farsi accreditare dalla vittima la somma di 5.000 euro, quale corrispettivo per la partecipazione ad aste che mettevano in vendita autovetture. Il malfattore, dopo aver incassato il denaro, si rendeva irreperibile.

