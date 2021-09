La Polizia cerca droga e trova refurtiva. Denunciato 43enne

Durante un controllo antidroga i carabinieri hanno notato che uno dei controllati era molto nervoso e cercava di occultare le chiavi di casa. Nell’appartamento sono stati trovati un cellulare rubato due giorni prima, un pc, altri 3 cellulari privi di sim, una macchina fotografica e due caschi

È successo nei pressi della Stazione di Lavagna, mattina di martedì 7 settembre 2021.

I poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno denunciato un 43enne tunisino per il reato di ricettazione.

Durante un servizio antidroga nei pressi della Stazione di Lavagna dove era stata segnalata un’attività di spaccio di “cocaina-eroina” da parte di alcuni soggetti di origine nord africana, i poliziotti hanno controllato 4 uomini, uno dei quali, particolarmente agitato, ha tentato maldestramente di occultare le chiavi di casa.

Dopo averlo accompagnato presso la sua abitazione, che si trovava nelle vicinanze, per effettuare un controllo, i poliziotti hanno rinvenuto oggetti di cui il 43enne non ha saputo fornire giustificazioni. In particolare un cellulare che era stato rubato due giorni prima a Zoagli, un PC di cui è stato trovato il legittimo proprietario, tre cellulari privi di sim card, una macchina fotografica, due caschi.

