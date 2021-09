Excelsior Gnv, infiltrazione d’acqua in navigazione. La nave torna a Genova

Questo pomeriggio, durante la navigazione il Comandante del traghetto Excelsior, partito da Genova diretto a Barcellona e Tangeri, ha comunicato il rinvenimento, all’altezza di Sanremo, di una infiltrazione di acqua. I sistemi di sicurezza sono subito entrati in funzione e l’avaria è sotto controllo

«La Compagnia, mettendo in priorità la massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio, ha disposto il rientro nave per opportuni accertamenti del caso. A bordo ci sono 553 passeggeri e 80 persone di equipaggio che sono stati costantemente informati delle decisioni e degli sviluppi – dicono alla Gnv -. La Compagnia si é attivata con interventi mirati a risolvere il problema al fine di riprendere il viaggio il prima possibile. Nel frattempo ha predisposto per ciascuno dei passeggeri l’assistenza necessaria e una soluzione di viaggio alternativa per raggiungere la propria destinazione».

Mi piace: Mi piace Caricamento...