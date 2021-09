Paura in via Ungaretti, ieri sera incendio vicino alle case

Il rogo è scoppiato verso le 22 ed è stato estinto dai Vigili del fuoco che sono intervenuti a tempo di record evitando che le fiamme raggiungessero le abitazioni

Non è la prima volta che in zona scoppiano incendi e c’è chi teme che in azione ci sia un piromane che ha preso di mira proprio le aree verdi del quartiere. Stavolta le fiamme erano davvero molto vicine e solo il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che accadesse il peggio.

Foto di Fabio Dagnino che ha dato l’allarme sul gruppo Facebook “Sei di Pegli Se…”

