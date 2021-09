Festa all’ex Corderia e schiamazzi per tutto il giorno, polemiche a Sestri Ponente

Gli abitanti, esasperati, hanno chiamato ripetutamente senza successo il 112: nessuno è intervenuto

I video in rete si sprecano e le proteste più o meno pacate tengono banco nelle chat della zona. A Sestri, nell’ex Corderia, dalle 10 di stamattina, si è svolta una festa con un gran assembramento di cittadini asiatici. «Parlano e cantano dal microfono, senza mascherine, orinano dappertutto – ci ha scritto oggi un lettore -. Abbiamo chiamato il 112, ma ci hanno detto che non è possibile intervenire nelle cerimonie religiose. Abbiamo chiesto ai partecipanti all’iniziativa se fosse qualche loro festa religiosa ma hanno risposto che no, che era solo per stare tutti insieme». La richiesta era quella di intervenire per chiedere di limitare gli schiamazzi ed evitare comportamenti inurbani come quello di orinare ovunque.

Sicuramente non ci sono stati problemi di ordine pubblico e molte iniziative che si svolgono in città hanno identici caratteri di assembramento. I cittadini della zona temono, però, che la cosa si ripeta ogni domenica, impedendogli di godere della giornata festiva.

