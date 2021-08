È successo a Sestri alle 15. Nei guai un trentunenne che aveva asportato le scarpe in un negozio di via Sestri

Un 31enne marocchino pluregiudicato, dopo aver rubato 4 paia di scarpe in un negozio di via Sestri, per un valore complessivo di 110 euro, è scappato verso via Ciro Menotti ma è stato visto da due giovani genovesi che hanno chiamato la Polizia.

Gli agenti di una volante dell’UPG, grazie al tempestivo arrivo, hanno così fermato il ladro e lo hanno denunciato per furto aggravato.

