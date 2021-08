Uil: «Sì ai vaccini, no al blocco della mobilità dei no green pass del 1º settembre»

Uil Liguria e Uil Trasporti Liguria si schierano contro il blocco del traffico ferroviario annunciato dai No green pass a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo del certificato sui treni a lunga percorrenza

«Il diritto alla mobilità va tutelato e garantito anche il 1º settembre, data in cui è stata annunciata una manifestazione “no green pass” con tanto di blocco dei treni alla stazione Principe di Genova – dicono Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Roberto Gulli, segretario generale Uiltrasporti Liguria -. Comprendiamo le difficoltà legate a nuove procedure sui treni a lunga percorrenza, ma sosteniamo convintamente la validità del vaccino come unico strumento di lotta al Covid 19. Uil Liguria e Uiltrasporti della Liguria intendono difendere lavoro, salute, economia e diritto alla mobilità delle persone e dei lavoratori nella nostra regione. L’invito a vaccinarsi e a rispettare le norme e i protocolli firmati con il governo per noi è sempre valido»

