Forza il bloccasterzo e ruba scooter, denunciato dalla Polizia

Il ventiquattrenne ha cercato di portare via la moto spingendola, a motore spento, ma un cittadino lo ha visto e ha chiamato il 112

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri un genovese di 24 anni per furto aggravato. È successo in via Creto dove una volante di polizia, è arrivata sul posto a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva assistito alla scema. Il giovane, dopo aver forzato il bloccasterzo del mezzo, ha cercato di scappare trasportandolo a motore spento. Gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno bloccato il ragazzo, pregiudicato, denunciandolo per furto aggravato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...