Camion a fuoco sul ponte Genova San Giorgio, chiuso per un’ora. Fiamme anche in corso Perrone

L’incendio si è propagato alla vegetazione. Intervento dei Vigili del Fuoco. Sul ponte la Polizia stradale, in corso Perrone la Polizia locale

Il camion, che trasportava olio in latte, è andato a fuoco in direzione levante, sulla A10, proprio sul nuovo ponte. Chiusa la viabilità sull’autostrada in entrambi i sensi di marcia e senso unico alternato in corso Perrone per permettere l’intervento dei Vvf anche sulla vegetazione a cui si è propagato l’incendio. Per permettere lo spegnimento in sicurezza l’autostrada è stata chiusa dalla polizia per il tempo necessario alle operazioni. Le colature di materiale infiammato hanno generato anche un incendio sterpaglie lungo corso Perrone.

Alle 6:15 circa, sulla A10 Genova-Savona, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la A7 Serravalle-Genova verso Genova precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme ed ora spento al km 1 in corrispondenza del Ponte San Giorgio. A seguito dell’evento non si registrano feriti.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Al momento il traffico transita su una corsia per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e si registra 1 km di coda in direzione Genova.

Alle 6:15 circa il ponte è stato riaperto. Non si registrano feriti. I Vvf hanno effettuato una verifica di sicurezza sulle pile del viadotto per escludere danni.



