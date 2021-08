Frontale in via Don Giovanni Verità nella notte. Intera famiglia in ospedale

Soccorsi partiti in codice rosso, per fortuna poi derubricato in giallo. La strada è rimasta chiusa un’ora e mezza per l’intervento dei Vigili del fuoco, delle ambulanze e dell’auto medica, poi fino alle 6:10 a senso unico alternato. Sul posto la Polizia locale

L’incidente è avvenuto alle 3:24 in via Don Giovanni verità, all’altezza della stazione di Voltri. I feriti, soccorsi dal 118 con ambulanze e auto medica, sono stati trasportati al Villa Scassi e all’Evangelico di Voltri. Si è trattato di uno scontro frontale che ha coinvolto un veicolo con targa francese con a bordo padre, madre e una bimba e un’altra, italiana, con il solo conducente. Aster è intervenuta per bonificare la carreggiata per la riapertura.

