Scompare Ettore Masetto, l’uomo che ha inventato gli hamburger genovesi

Ne danno notizia i familiari sulla pagina Facebook. Ebbe l’intuizione di aprire un punto di artigianato alimentare specializzato in via Canneto il Lungo aprendo la strada al take away nella nostra città

«Oggi per noi è un giorno triste – si legge sulla pagina Facebook -. Il più triste della nostra breve, intensa storia. Una storia a cui Ettore aveva dato vita, con sua moglie, con i suoi figli, con la sua passione. Questa passione continuerà a muoverci e a motivarci, così come ci ha insegnato l’unico vero, inconfondibile, inimitabile “Masetto”. Per questo il negozio rimarrà chiuso fino a domenica 29. Torneremo, con grande grinta, lunedì 30 agosto». La grinta che aveva Ettore, anche quando già malato non mollava e dava la carica a tutti, in azienda, ma anche ai colleghi e a tutti gli esercenti della zona, che è diventato un polo del cibo take away. Mancherà anche ai clienti, mancherà al centro storico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...