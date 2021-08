6 chilometri di coda in A10. La prossima settimana bollino rosso nel pomeriggio

L’autostrada riaprirà a 2 corsie domattina alle 6. Il Comune ha deciso di mantenere l’ordinanza di sospensione delle corsie bus riservate tra piazza Savio a Cornigliano e via Voltri. Pertanto, come stabilito lo scorso 13 agosto, fino alle 22 del 25 agosto le corsie gialle resteranno aperte anche per i veicoli privati. Per la prossima settimana, sempre in A10, previsto il bollino rosso nonostante le due corsie ripristinate

Riaprirà completamente al traffico dalle 6 di domani, sabato 21 agosto, con l’eliminazione dello scambio di carreggiata, l’autostrada A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, interessata da un cantiere per la messa in sicurezza di tre gallerie. Sarà quindi ripristinata con cinque giorni di anticipo rispetto alle previsioni la normale viabilità sul tratto autostradale.

Secondo quanto evidenziato dai tecnici di Aspi, le lavorazioni termineranno alle 22 di venerdì 20 agosto. Nelle ore notturne si procederà alla rimozione dello scambio di carreggiata e all’apposizione della nuova segnaletica per riaprire la tratta la mattina seguente. I presidi di soccorso meccanici e sanitari con mezzi dislocati su strada resteranno comunque operativi fino allo smantellamento del cantiere.

Da lunedì a giovedi, nei pomeriggi della prossima settimana è, comunque, previsto il bollino rosso in A10 perché i lavori proseguiranno. «Andremo avanti – spiega Italo Menegola, direttore tecnico di Pavimental, parlando dei prossimi mesi di intervento – cercando il più possibile di essere invisibili e tenendo conto delle esigenze dettate dagli impegni internazionali della città di Genova e dei flussi di traffico. L’80% dei lavori verranno eseguiti in notturna ma ci sarà bisogno ancora di creare scambi di carreggiata se le esigenze tecniche ci obbligheranno a farlo. Sempre però coordinandoci con le istituzioni locali e con il ministero cercando di creare il minor disagio possibile».

Alla riunione di coordinamento in videoconferenza, tenutasi in mattinata tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di Aspi, della Regione Liguria, del Comune di Genova e di Anci Liguria era stato condivisa la decisione di rivolgere un appello agli automobilisti per posticipare, qualora possibile, a sabato mattina gli spostamenti su questa tratta perché oggi, venerdì pomeriggio, era prevedibile una più sostenuta circolazione che avrebbe potuto creare code e disagi superiori a quelli riscontrati da martedì a ieri, mentre lunedì c’erano state code fino a 16 km.

Ecco, puntuale, la coda di 6 km tra Arenzano e Pra’, in direzione Genova.

Inoltre, sempre in A10: traffico rallentato tra Pra’ e Genova Pegli e coda di 2 km tra bivio A10/A7 Milano-Genova e Pegli.

In A7: coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori. In A26: coda su bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per lavori.

«L’anticipo della chiusura dei cantieri sulla A 10 premia il lavoro di squadra fatto tra enti locali: grazie al pressing insieme a Regione Liguria era già stato ottenuto il posticipo al 16 agosto dei lavori e anche la richiesta fatta fin da subito al tavolo di procedere nel cantiere con la maggiore celerità possibile ha dato il risultato sperato. Ringrazio i nostri uffici della mobilità e la polizia locale che hanno messo in atto tutte le misure di alleggerimento sul traffico urbano, garantendo impegno costante anche nel difficile fine settimana di Ferragosto».Dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora in merito alla fine anticipata dei lavori, sabato 21 agosto, del tratto autostradale Genova Aeroporto e Genova Pra’. «Per rendere fluido il traffico cittadino nel Ponente e per non disorientare gli automobilisti – aggiunge l’assessore Campora – abbiamo deciso di mantenere l’ordinanza di sospensione delle corsie bus riservate tra piazza Savio a Cornigliano e via Voltri. Pertanto, come stabilito lo scorso 13 agosto, fino alle 22 del 25 agosto le corsie gialle resteranno aperte anche per i veicoli privati».

