Pegli, nella notte si sbriciola un muretto e cade in un giardino

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Gli abitanti della zona hanno sentito il rumore e hanno chiamato i soccorsi

È successo verso le 22 di ieri sera all’altezza del civico 18 di via Vespucci, presso la scalinata che va in via Vianson, sotto la piazzetta del capolinea del bus.

Secondo la gente della zona il muretto era degradato da tempo.

L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del fuoco. Oggi si valuteranno le condizioni e la staticità della parte di muro rimasta ancora in piedi.

Foto di Davide Frino sul gruppo Facebook “Sei di Pegli se…”

