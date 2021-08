La Gnv Excellent non parte per Palermo: “deficienze tecniche”. Ferma in porto con i passeggeri a bordo

La nave, varata nel 1998, doveva partire ieri sera alle 21:30 per Palermo e sarebbe dovuta arrivare a destinazione dopo circa 22 ore di navigazione. Invece è ancora a Ponte Assereto

Attraverso gli altoparlanti del traghetto è stato diffuso ieri l’annuncio di un generico ritardo che, è stato detto, sarebbe stato quantificato successivamente. Alle 4 del mattino, con la nave ancora in banchina, il secondo annuncio: sarebbero state verificate “deficienze tecniche”. Non è stato specificato quali, ma sarebbe stata la Capitaneria di porto a non dare il permesso per la partenza.

Molti dei passeggeri sono rimasti a bordo, in attesa di informazioni, altri sono scesi per iniziare il viaggio con altri mezzi. Non si sa ancora quando la nave potrà ripartire.

