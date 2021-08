Via Martiri del Turchino, 12 persone evacuate per l’incendio

Il Comune di Genova ha preso in carico i residenti dell’immobile evacuato e ha provveduto alla loro sistemazione, in una sede temporanea prevista dal Piano emergenze, in attesa di indicazioni da parte dei Vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento

Sono state allontanate in via precauzionale dalle proprie abitazioni 12 persone residenti in via Martiri del Turchino, dove da questa mattina è in atto un incendio sterpaglie che si è avvicinato alle case.

Sul posto continua il lavoro dei vigili del fuoco, dei volontari dell’antincendio boschivo e dell’elicottero regionale. Il rogo è sotto controllo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...