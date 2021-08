Compra impastatrice, ma invece di pagare si fa ricaricare la postepay. Denunciato dai CC

Il commerciante bresciano avrebbe dovuto pagare 500 euro all’anziano che vendeva la macchina, invece lo ha intortato e si è fatto mandare del denaro

A Campomorone, i Carabinieri della locale stazione, ricevuta una denuncia per truffa da un anziano di Mignanego, hanno identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria l’autore del raggiro, un commerciante 40enne abitante nel bresciano.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il truffatore, dopo aver visionato un’impastatrice professionale in uso alle pizzerie posta in vendita dall’anziano su un sito specializzato on line, dopo averlo contattato fingendosi interessato al suo acquisto, anziché versargli la somma pattuita di 500 euro, lo induceva in errore riuscendo ad ottenere più volte la ricarica della propria post pay.

