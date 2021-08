Covid: oggi 2 ricoverati in più e 2 persone in più in terapia intensiva

17 Agosto 2021

17 Agosto 2021 Oggi a Genova I nuovi positivi sono 133 in Liguria e 31 a Genova. Imperia continua ad essere la provincia dove il virus viaggia più veloce. 9.073 vaccini Sono stati 3.463 i tamponi molecolari e 3.731 i test antigenici nelle ultime 24 ore Ecco dato dei nuovi positivi riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 47

SAVONA (Asl 2): 23

GENOVA: 42, di cui:

• Asl 3: 31

• Asl 4: 11

LA SPEZIA (Asl 5): 20

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati