Autocarro strappa i cavi sulla volta del tunnel di Caricamento. Sottopasso chiuso in direzione ponente

Inevitabili i disagi alla viabilità, sul posto le pattuglie dell’Unità territoriale Centro della Polizia locale e i Vigili del fuoco

Era probabilmente troppo alto per passare sotto il tunnel e ha strappato i cavi sistemati in alto, che ora penzolano nel tunnel. L’autista dell’autocarro (che stava transitando in direzione ponente) si è fermato appena si è accorto di quanto era successo. Il camion, un mezzo Amiu, ha divelto la struttura che porta i cavi della pubblica illuminazione. Sul posto, oltre a un responsabile di Amiu, resta la Polizia locale in attesa del personale Green Light che dovrà mettere in sicurezza i cavi e riparare il guasto.

