Ieri sera, nel parco della facoltà, in viale Causa, scorrazzavano alcuni ungulati. I cinghiali sono ormai in tutti i quartieri vicini alle aree verdi e sempre più spesso in centro, soprattutto la notte. Ora prendono possesso anche dei luoghi della formazione universitaria e sembrano molto ben ambientati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...