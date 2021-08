Voltri, ieri sera Amiu ha ripulito la spiaggia dai rifiuti lasciati dopo i barbecue ferragostani

I cumuli di rifiuti erano stati denunciati ieri dall’assessore municipale del Ponente Matteo Frulio, che ora ringrazia la responsabile Amiu dell’area del ponente. Il problema è a monte: fare in modo che non accada

«La normalità. Intervento degli operatori Amiu sulla spiaggia di Voltri. Ringrazio inoltre Enrica Sciutto che risponde sempre alle segnalazioni» scrive Frulio sulla sua pagina Facebook, dove ieri si era lasciato andare a uno sfogo per la situazione specifica e per quella generale della raccolta rifiuti a Voltri. Aveva parlato anche della scarsità di controlli in spiaggia dove quest’anno non è stata attivata la prevenzione con pattuglie interforze. L’intervento è affidato alla Polizia locale di zona, con le forze disponibili e su segnalazione.









Mi piace: Mi piace Caricamento...