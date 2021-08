Rave al Monte Moro, ecco le apparecchiature sequestrate dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Genova ha sanzionato due genovesi di 23 e 24 anni per aver organizzato spettacoli o intrattenimenti pubblici senza licenza. Partecipanti dal territorio nazionale e dall’estero. La Polizia locale ha denunciato un guidatore in stato di ebbrezza

Ieri mattina le volanti dell’U.P.G. sono intervenute presso i “fortini” di Monte Moro ove era stato segnalato un rave party con alcune centinaia di partecipanti giunti dal territorio nazionale ed internazionale.

Mentre gli agenti percorrevano la strada per raggiungere il luogo interessato hanno incontrato numerose persone che a bordo dei loro mezzi di trasporto stavano defluendo della festa, ormai terminata. Tra queste i due giovani organizzatori, infatti sulle loro auto sono state rinvenute e sequestrate amministrativamente le apparecchiature utilizzate per l’ evento: casse amplificate, una consolle professionale da Dj , un impianto luci con treppiedi, cavi ed un gruppo elettrogeno.



Giunti nel piazzale ove termina la strada carrabile, gli agenti sono riusciti ad identificare oltre 40 partecipanti, alcuni dei quali in evidente stato di alterazione alcolica.



Sul posto è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale per procedere agli accertamenti etilometrici sui conducenti dei vari veicoli fermati. Un 23enne è stato denunciato, con contestuale ritiro della patente, per guida in stato di ebbrezza.

Lungo la strada, all’interno di un cantiere aperto, i poliziotti hanno notato che 3 veicoli industriali avevano i vetri infranti e recavano segni di vandalismo, danneggiamenti avvenuti durante la notte come riferito da alcuni testimoni, molto probabilmente ad opera di alcuni partecipanti al rave. Intervenuta la scientifica per i rilievi.

