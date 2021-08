Ruggeri: «Domani concerto al Porto Antico senza green pass ma con tamponi gratis»

Il cantautore sfida le normative anti covid. Gli spettatori potranno sottoporsi gratuitamente al test

«Una piccola grande vittoria. Domani al Porto Antico di Genova sarà possibile accedere al mio concerto anche senza green pass – scrive Enrico Ruggeri sulla propria bacheca Facebook -. All’ingresso ci saranno degli amici della Croce Bianca Genovese che effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto. Ringrazio anche il team di Porto Antico e la Joe&Joe. Avevo lanciato questa proposta più di un anno fa. Spero di creare un precedente».

Alla metà di luglio Ruggeri, sempre sulla sua pagina social, scriveva: «Si ricomincia a suonare dal vivo in elettrico.Ho scelto di ripartire per rispetto nei confronti di tecnici e musicisti e perché in molti me lo avete chiesto…e anche perché ero stufo di aspettare chiuso in casa o in studio…Il massimo rispetto verso chi non verrà per non seguire i “consigli” sul green pass, con loro ci vedremo spero il prima possibile. Dato l’enorme successo della campagna vaccinale spero di tornare a vedervi in faccia senza mascherine e senza distanziamenti (altrimenti sarebbe una contraddizione evidente…). Dal 14 agosto siamo in pista». Poi l’annuncio di oggi e il ringraziamento alla Porto Antico che fa pensare a una condivisione della scelta.

