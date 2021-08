Piazza Rossetti, fontana ripulita e illuminata

L’assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi pubblica su Facebook il risultato dei lavori di Aster. Vi piace la nuova fontana?

«Ecco la fontana di Piazza Rossetti completamente ripulita con l’installazione della nuova illuminazione realizzata da Aster» scrive Piciocchi. La vasca della Foce, in un’area vicinissima alla Fiera e che sarà dunque vicina al nuovo waterfront di levante, era da tempo in condizioni disastrate. Una volta ripristinata, è stata anche illuminata per esaltarne la bellezza e i colori.

C’è chi non l’ha mai amata, ritenendola troppo “essenziale” e poco decorativa. Cambierà idea dopo il restyling? Voi cosa ne pensate?

