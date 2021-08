Controesodo in traghetto: lunedì A10 su una corsia in doppio senso e 10 mila auto in sbarco

12 Agosto 2021

12 Agosto 2021 Oggi a Genova

a10

chiusura

Chiusura della A10 nel tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra' verso ponente con doppio senso di marcia nella corsia che rimarrà aperta in direzione levante dalle 4 del mattino di lunedì 16 a mercoledì 25 agosto. Previste code da 10 a 15 km. Nello stesso periodo sbarcheranno dai traghetti nel porto di Genova 51 mila auro. Di queste, 10 mila arriveranno già lunedì 16 La tempesta perfetta sembra profilarsi. Già il doppio senso di marcia tra Aeroporto e Pra' è prevista come una sciagura che si abbatterà non solo sulla A10 e sulla viabilità urbana, ma secondo le previsioni finirà per interessare la A7. Il controesodo dalle isole vomiterà su questa viabilità già impossibile anche tutti i mezzi di ritorno sui traghetti, molti dei quali diretti al nord, Milano e Torino.

