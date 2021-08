Chiuso il cantiere di Vesima, riaperta a doppio senso l’Aurelia

Riapertura dopo le prove di carico. Resta il divieto di transito per i mezzi pesanti

È stata riaperta oggi pomeriggio a doppio senso di marcia la statale 1 “Via Aurelia” a Vesima (Genova) con il ripristino della regolare viabilità e la dismissione del senso unico alternato, con il divieto di transito per i mezzi pesanti con peso superiore a 20 tonnellate.



«Si tratta di un risultato importante frutto di un lavoro in sinergia tra Regione e Anas – afferma l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone – per arrivare alla riapertura entro Ferragosto, prima dell’avvio del cantiere che dal 16 al 25 agosto interesserà il tratto autostradale tra Genova Aeroporto e Genova Prà, con la chiusura della carreggiata verso Savona e l’istituzione del doppio senso di marcia nella corsia verso Genova. A fronte dei disagi previsti, questo tratto di Aurelia costituirà infatti un’importante alternativa per i mezzi leggeri, auto e moto».



Il provvedimento di riapertura della corsia lato mare è reso possibile dall’esito positivo delle prove di carico eseguite da Anas nella giornata di martedì. Al fine di mantenere le condizioni di sicurezza per l’utenza in transito, non essendo a tutt’oggi completati tutti gli interventi in programma, lungo il tratto sarà in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti con peso superiore a 20 tonnellate per singola corsia di marcia. La conclusione dei lavori, con la riapertura definitiva al traffico senza limitazioni, è prevista entro fine settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...