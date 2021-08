Continua l’addestramento del piccolo Leone, ieri sera ha trovato la droga in un’impalcatura

Anche questa volta il nuovo cane antidroga della Questura è stato accompagnato nei vicoli dal collega esperto Costantin

Ieri, sul turno serale, i poliziotti del Commissariato Centro con l’ausilio dei colleghi della Questura e della Squadra Cinofili, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, con particolare attenzione a via San Luca, via della Maddalena, vico Mele e zone limitrofe.

Durante il servizio i poliziotti a “quattro zampe” Costantin e il piccolo Leone hanno fiutato sostanza stupefacente nei pressi di un’impalcatura in vico dell’Amore Perfetto; all’interno di una tubatura sono stati poi rinvenuti 4 sacchetti contenenti a loro volta 30 involucri in cellophane all’interno dei quali erano nascosti complessivamente 15 grammi di cannabis e 4 di cocaina.

