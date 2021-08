Terzo giorno di preallerta meteo. Canicola almeno fino al 14 agosto

Lo segnala il ministero della Salute. A Genova alle 13:30, secondo l’associazione ligure di meteorologia Limet, temperature fino a 35,3 gradi (a Molassana Alta e Sant’Eusebio). In Italia la temperatura massime previste per oggi dall’Aeronautica Militare sono di 40 gradi ad Alghero e 39 a Trapani. Alle 11:30 di stamane la temperatura più alta era di 38 gradi a Marina di Ginosa. Il picco di oggi a Genova per l’Aeronautica è stato di 34 gradi alle 13:08, temperatura che verrà bissata domani. Per sabato, invece, si prevede un calo che purtroppo sarà compensato dall’aumento dell’umidità e non ci consentirà di percepire miglioramenti



Fonte tabelle: Servizio Meteo Aeronautica Militare

La Limet segna come temperatura massima delle 24 ore quella registrata a Molassana Alta e a Sant’Eusebio: 35,3°. Segue beegato con 35°. I quartieri più freschi, si dice per dire, sono Cornigliano e Multedo con 30,8°. Alle 13:30 nessuna temperatura a Genova è scesa sotto quella soglia. In Liguria i luoghi più “freschi” sono, da ponente a levante, il Rifugio Laterza a Imperia (2065 m sopra il livello del mare, 21,4º) il monte Vega con 23,4° (1285 m sul livello del mare), Pietra Nera, con 21,6°. Il posto più caldo della Liguria è Pezzonasca di Monconesi con 35,9° segue Santa Maria di Rapallo con 35,7°.

Mi piace: Mi piace Caricamento...