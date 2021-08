Vede la Polizia e butta a terra la cocaina. Denunciato spacciatore

L’uomo è fuggito via chiudendosi a casa, in via Celesia. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, insieme a un altro ragazzo, ha cercato di spintonare fuori i poliziotti

Ieri, i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno denunciato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, un senegalese di 21 anni pluripregiudicato.

Il giovane è stato notato dagli agenti mentre cercava di evitare il controllo defilandosi a passo veloce e, nel contempo, gettando a terra un involucro successivamente recuperato e risultato contenere meno di 1 grammo di cocaina (e non un etto come precedentemente scritto). Prima di essere raggiunto, il 21enne si è rifugiato nella propria abitazione all’interno della quale era presente anche un connazionale di 24 anni. Entrambi hanno cercato di impedire l’ingresso dei poliziotti cercando di spintonarli fuori dalla porta con violenza, motivo per cui anche il coinquilino è stato segnalato per resistenza a pubblico ufficiale. All’interno della camera del 21enne sono stati rinvenuti 5 flaconi da 300 ml ciascuno contenenti sciroppo alla codeina e un bilancino di precisione.

In copertina: foto d’archivio

