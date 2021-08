Meteo Limet: bel tempo e temperature accettabili. Vento forte e mare molto mosso

Situazione: correnti occidentali determinano generali condizioni di variabilità sulla nostra regione con temperature accettabili.

Lo dice Simone Frattini dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: giovedì 5 agosto 2021

Avvisi: Forte vento da sud-ovest al largo

Cielo e Fenomeni: tra la notte e il primo mattino residui rovesci sullo Spezzino in via di attenuazione. Bel tempo sul resto della regione. In giornata bello ovunque a parte un po’ di nubi a levante e nelle aree interne senza conseguenze.

Venti: Forti da sud-ovest al largo, deboli da nord al mattino a ponente, da sud a levante. Rotazione ovunque a sud nell’arco della giornata con rinforzi sui versanti padani.

Mari: Molto mosso, agitato al largo.

Temperature: In calo le minime, in aumento le massime

Costa: min +17/20°C, max +26/29°C

Interno: min +8/15°C, max +21/27°C

