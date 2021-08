L’ Ossevatorio Campasso: «Movimentazione di terra insostenibile per i residenti»

Il referente del Municipio Centro Ovest Amedeo Lucia scrive una lettera al sindaco Marco Bucci e all’assessore Matteo Campora: «Nodo ferroviario, stanno movimentando il sedime o ballast ferroviario, che come ben saprete, da analisi istituzionali, vedeva la presenza di materiali tossiche come l’amianto ben al di sopra dei limiti di legge»

Questa la lettera di Amedeo Lucia

«In qualità di referente dell’Osservatorio Nodo Parco Campasso del Municipio II e di abitante del Campasso, vi informo che all’interno del Parco ferroviario Campasso RFI ha iniziato da qualche settimana una movimentazione di terra a dir poco sostenibile per chi vive nei quartieri del Campasso e di via Fillak – scrive Lucia -. Oltre a convivere da 7 anni con cumuli di terra, talvolta neanche coperti a sufficienza, davanti alle proprie finestre, in questi giorni RFI sta creando nuovi cumuli. Lo sta effettuando movimentando il sedime o ballast ferroviario, che come ben saprete, da analisi istituzionali, vedeva la presenza di materiali tossiche come l’amianto ben al di sopra dei limiti di legge (limite di legge è di 1000mg/kg e le analisi misuravano 4800mg/kg…quasi 5 volte superiore). Come faccio ad affermare ciò? Guardando le immagini e i video che vi allego, e vi invito a scaricare e guardare, si può notare come i nuovi cumuli abbiamo una colorazione rossa come la sostanza innestata sul Parco ferroviario per incapsulare il ballast. Chiedo a Lei Sindaco di intervenire attraverso RFI per proteggere la salute dei cittadini di queste zone. Oltre a veder sorgere nuovi cumuli, invece di rimuovere quelli già presenti, non sta avvenendo nessuna bagnatura. Signor Sindaco e Assessore chiediamo cortesemente che i nostri diritti alla salute e alla sicurezza siano mantenuti e sostenuti da Voi.

Con la presente, Vi invito al Campasso per un dialogo sul posto anche con alcuni dei nostri cittadini per vedere con mano la situazione.

